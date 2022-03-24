Менее 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области 23 марта

За прошедший день, 23 марта, в Псковской области коронавирусом заболели еще 199 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

40 подтвержденных случаев заражения выявили в Пскове (всего 33 тыс. 657), 28 – в Псковском районе (всего 8 тыс. 621), 20 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 440), 19 – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 728).

В Себежском районе коронавирус зарегистрировали у 11 местных жителей (всего 2 тыс. 573), в Островском (всего 5 тыс. 55) и Печорском (всего 2 тыс. 426) районах – у десяти, в Невельском (всего 4 тыс. 856) и Усвятском (всего 667) районах – у восьми.

По шесть человек добавились в общую ковидстатистику в Порховском (всего 3 тыс. 702), Опочецком (всего 3 тыс. 180) и Бежаницком (всего 1 тыс. 353) районах, по пять – в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 745) и Красногородском (всего 952) районах.

В Палкинском районе зафиксировали четыре подтвержденных случая (всего 989), в Новосокольническом (всего 3 тыс. 93), Пустошкинском (всего 1 тыс. 289) и Локнянском (всего 1 тыс. 34) – по три, в Гдовском районе – два (всего 1 тыс. 846), в Новоржевском (всего 1 тыс. 114) и Куньинском (всего 951) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 106 тыс. 324 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 103 тыс. 71, в том числе 354 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 703 жителя региона, из них четыре псковича – за минувшие сутки.