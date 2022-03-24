Советником губернатора Псковской области на общественных началах назначили Алексея Васильева

Подполковника запаса, уроженца Гдовского района Алексея Васильева назначили советником губернатора Псковской области на общественных началах. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Алексей Васильев является ветераном боевых действий, проходил службу в органах безопасности Российской Федерации. До призыва в армию он работал в органах муниципальной власти и системе образования Гдовского района.

«На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и проблемные вопросы которые волнуют жителей – состояние сферы ЖКХ, строительство новой школы и многое другое», – сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области отметил, что в настоящее время благодаря реализации национальных проектов в Гдовском районе активно ремонтируются дороги, строятся фельдшерско-акушерские пункты, проводится ремонт дома культуры в посёлке Самурьево-2.

Михаил Ведерников также обратил внимание на то, что в благоустройстве муниципалитета участие должны принимать и сами жители. В пример он привел развитие территориального общественного самоуправления.

«Реализация как крупных федеральных проектов, так и местных инициатив требует внимательного сопровождения. Поэтому я рад, что Алексей Викторович выразил готовность включиться в работу. Желаю успехов», – подчеркнул глава региона.