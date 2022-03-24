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Политика

Советником губернатора Псковской области на общественных началах назначили Алексея Васильева

24 марта 2022 года, 12:28

Подполковника запаса, уроженца Гдовского района Алексея Васильева назначили советником губернатора Псковской области на общественных началах. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Советником губернатора Псковской области на общественных началах назначили Алексея Васильева

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

Алексей Васильев является ветераном боевых действий, проходил службу в органах безопасности Российской Федерации. До призыва в армию он работал в органах муниципальной власти и системе образования Гдовского района.

«На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и проблемные вопросы которые волнуют жителей – состояние сферы ЖКХ, строительство новой школы и многое другое», – сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области отметил, что в настоящее время благодаря реализации национальных проектов в Гдовском районе активно ремонтируются дороги, строятся фельдшерско-акушерские пункты, проводится ремонт дома культуры в посёлке Самурьево-2.

Михаил Ведерников также обратил внимание на то, что в благоустройстве муниципалитета участие должны принимать и сами жители. В пример он привел развитие территориального общественного самоуправления.

«Реализация как крупных федеральных проектов, так и местных инициатив требует внимательного сопровождения. Поэтому я рад, что Алексей Викторович выразил готовность включиться в работу. Желаю успехов», – подчеркнул глава региона.

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