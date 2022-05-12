Эксперт назвал причины непопулярности «гаражной амнистии» в Псковской области

Кадастровый инженер Виталий Козырев назвал три причины того, почему «гаражная амнистия» не популярна в Псковской области, сообщает «АиФ-Псков».

Одной из причин, по словам Дениса Козырева, является относительно небольшое количество гаражных кооперативов в Псковской области по сравнению с другими регионами. Во-вторых, напоминает он, действие «гаражной амнистии» только началось, а срок ее окончания - 2026 год. «Из практики реализации «дачной амнистии» можно сделать вывод, что гражданам свойственно откладывать принятие решения по оформлению своей недвижимости до последнего момента», - отмечает эксперт.

Наконец, третья причина, по мнению Виталия Козырева, в том, что «большинство граждан понимает: регистрация права собственности на гаражи повлечет за собой дополнительное налоговое бремя для собственников таких объектов в наше непростое время».