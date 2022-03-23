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Экономика / Инвестиции

27 млн рублей разыграют среди ТОСов Псковской области в 2022 году

23 марта 2022 года, 15:52

На реализацию проектов, победивших в конкурсе территориальных общественных самоуправлений Псковской области, в региональном бюджете предусмотрено 27 млн рублей.

На участие в конкурсе 2022 года подали 278 заявок от 227 ТОСов. Представители 57-ми поселений 23-х районов области и двух городских округов будут участвовать в розыгрыше субсидий.

Проекты, созданные ТОСами, ориентированы на социально значимые для населения задачи: ремонт дорог, водоснабжение, уличное освещение и так далее. Результаты конкурса подведут в апреле.

Конкурс проектов ТОСов в региогне проводится с 2019 года в рамках государственной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области».

В прошлом году провели два конкурса ТОСов, в которых победили 167 проектов. На их реализацию направили в общей сложности 26 млн рублей.

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