Более 220 жителей Псковской области заразились коронавирусом за день

За минувшие сутки, 22 марта, в Псковской области зафиксировали еще 224 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 106 тыс. 125, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

49 местных жителей добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 33 тыс. 617), 22 – в Порховском районе (всего 3 тыс. 696), 19 – в Невельском (всего 4 тыс. 848) и Дедовичском (всего 2 тыс. 709) районах, по 17 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 420) и в Себежском районе (всего 2 тыс. 562).

В Островском (всего 5 тыс. 45) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 740) коронавирус зарегистрировали у 16 человек, в Псковском районе – у восьми (всего 8 тыс. 593), в Красногородском – у шести (всего 947), в Куньинском районе – у пяти (всего 950).

Четыре подтвержденных случая заболевания выявили в Новоржевском районе (всего 1 тыс. 113), по три – в Опочецком (всего 3 тыс. 174), Новосокольническом (всего 3 тыс. 90), Великолукском (всего 2 тыс. 585), Печорском (всего 2 тыс. 416), Плюсском (всего 1 тыс. 675) и Палкинском (всего 985) районах.

В Гдовском (всего 1 тыс. 844), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 428) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 286) районах заразились по два местных жителя, в Пыталовском (всего 1 тыс. 440) и Бежаницком (всего 1 тыс. 347) районах – по одному.

С начала пандемии от коронавируса в Псковской области вылечились 102 тыс. 717 жителей региона, в том числе 389 – за прошедший день. Скончались 1 тыс. 699 псковичей, из них шесть – за минувшие сутки.