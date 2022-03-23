Голышев: Национализация – это ответ Западу и поддержка экономики страны

«Национализация – правильное решение. Это существенный ответ и зарвавшемуся Западу, и поддержка экономики страны, сохранение рабочих мест, реальный путь избежать целого ряда банкротств», – заявил «Псковской правде» российский культуролог, первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

По его словам, национализация выступает одной из возможностей, которая позволит исправить последствия бесконтрольного оттока отечественного капитала за границу и «неправедной» приватизации, которая фиксировалась в прошлые годы. Данный шаг, как отметил Александр Голышев, станет новым этапом «социально ответственного и справедливого» экономического развития России.

«Бизнес стремится к выгоде и прибыли, государство же к развитию общества. Национализация производств иностранных компаний, заявивших о своем уходе из нашей страны, как раз и обеспечивает интересы всего общества. Поэтому принципиально важно в каждом отдельном случае выработать оптимальный механизм действий», – подчеркнул российский культуролог.

По мнению Александра Голышева, многие иностранные компании, скорее всего, вынужденно сделали заявления об уходе, так как «серьезный бизнес» своими активами бросаться не будет. Российский культуролог также отметил, что администрациям временно ушедших компаний в настоящее время нужно поддерживать стремления бизнеса остаться в стране.

Кроме того, он уточнил, что в том случае, если государство возьмет на себя управление бизнесом, сократится частная инициатива. «Ее важно стимулировать, всемерно развивая конкуренцию, – подчеркнул Александр Голышев. – Безусловно, по правам собственности ряда предприятий наносится определенный удар, но тем самым предотвращается больший вред, который эти компании планировали нанести наемным работникам, своим поставщикам, смежникам, потребителю и т.д.».

Первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества также напомнил о существовании в рыночной экономике такого понятия, как предотвращение большего вреда меньшим. «Думается, что это именно тот самый случай», – заключил Александр Голышев.

Ранее идею национализации производств компаний, заявивших об уходе из России, поддержал секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов. Он отметил, что в Псковской области в настоящее время работают десятки предприятий с иностранным капиталом. В связи с чем нельзя допустить массовую безработицу в регионе, если руководство данных компаний объявит о своем уходе.

«Мы должны выдержать. Да, действительно, удар серьезный. Но в этих условиях, когда попираются все нормы международного права, все принципы демократии, которые они [страны Запада - ред. ПП] озвучивали, принцип национализации и сохранения рабочих мест должен приниматься на законодательном уровне», – подчеркнул Валерий Филимонов.