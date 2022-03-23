В Псковской области сократили ковидный коечный фонд

Ковидный коечный фонд сократили в Псковской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, в настоящее время ковидный коечный фонд составляет 410 мест. Его загруженность составляет 65%. «Со снижением уровня заболеваемости высвободили часть задействованных под борьбу с ковид ресурсов здравоохранения», – прокомментировал Михаил Ведерников.

За сутки первым компонентом вакцины от коронавируса привились 257 человек (всего 294 тыс. 310). Полный курс вакцинации прошел 131 житель региона (всего 291 тыс. 826). Ревакцинировались за день 187 псковичей (всего 47 тыс. 859).