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Экономика / Инвестиции

Около 8 млн рублей направят на новое оборудование для великолукского Центра специального образования №3

22 марта 2022 года, 15:40

В Центре специального образования № 3 в Великих Луках появится новое оборудование в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. На его закупку направят порядка 8 млн рублей.

Около 8 млн рублей направят на новое оборудование для великолукского Центра специального образования №3

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В результате конкурсного отбора Центр вошел в 129 общеобразовательных организаций из 60 российских регионов и получил федеральную поддержку. Проект направлен на поддержку учреждений, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо Центра специального образования № 3, обновят его филиал в деревне Шахниха Новосокольнического района.

Современное оборудование появится в мастерских для реализации предметной области «Технология» по направлениям «Швейное дело», «Поварское дело», «Столярное дело», а также в кабинетах для коррекционной работы с учениками. Сейчас ведутся закупки.

С 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» новое оборудование получили три региональных учреждения специального образования – Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Центре специального образования № 1 и Центре специального образования № 2.

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