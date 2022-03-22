Около 8 млн рублей направят на новое оборудование для великолукского Центра специального образования №3

В Центре специального образования № 3 в Великих Луках появится новое оборудование в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. На его закупку направят порядка 8 млн рублей.

В результате конкурсного отбора Центр вошел в 129 общеобразовательных организаций из 60 российских регионов и получил федеральную поддержку. Проект направлен на поддержку учреждений, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо Центра специального образования № 3, обновят его филиал в деревне Шахниха Новосокольнического района.

Современное оборудование появится в мастерских для реализации предметной области «Технология» по направлениям «Швейное дело», «Поварское дело», «Столярное дело», а также в кабинетах для коррекционной работы с учениками. Сейчас ведутся закупки.

С 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» новое оборудование получили три региональных учреждения специального образования – Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Центре специального образования № 1 и Центре специального образования № 2.