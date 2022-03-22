Почти 230 человек заразились коронавирусом в Псковской области 21 марта

За прошедший день, 21 марта, коронавирусом в Псковской области заразились еще 226 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирус зарегистрировали еще у 91 местного жителя (всего 33 тыс. 568), в Псковском (всего 8 тыс. 585), Островском (всего 5 тыс. 29) и Бежаницком (всего 1 тыс. 346) районах – у 14, в Красногородском районе (всего 941) – у 13, в Опочецком районе (всего 3 тыс. 171) – у 12.

По 11 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Великих Луках (всего 16 тыс. 403) и в Себежском районе (всего 2 тыс. 545), десять – в Порховском районе (всего 3 тыс. 674), по шесть – в Плюсском (всего 1 тыс. 672) и Новоржевском (всего 1 тыс. 109) районах.

В Невельском районе в общую ковидстатистику добавились пять человек (всего 4 тыс. 829), в Новосокольническом (всего 3 тыс. 87) Печорском (всего 2 тыс. 413) и Палкинском (всего 982) районах – по четыре. По два новых случая заражения выявили в Пыталовском (всего 1 тыс. 439) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 426) районах, по одному – в Дедовичском (всего 2 тыс. 690), Великолукском (всего 2 тыс. 582) и Гдовском (всего 1 тыс. 842) районах.

За время пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 105 тыс. 901, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 102 тыс. 328, в том числе 491 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 693 жителя региона, из них шесть – за прошедший день.