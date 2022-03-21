Почти 160 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области

За минувшие сутки, 20 марта, в Псковской области коронавирусом заболели еще 157 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 33 тыс. 477) коронавирусом заразились 25 человек , в Великих Луках (всего 16 тыс. 392) – 21, в Печорском районе (всего 2 тыс. 409) — 19. В Псковском (всего 8 тыс. 571) районе зафиксировали 18 новых случаев, в Островском (всего 5 тыс. 15) – 13, в Порховском (всего 3 тыс. 664) – 11.

В Невельском районе (всего 4 тыс. 824) заболели десять местных жителей, в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 424) – девять, в Дедовичском (всего 2 тыс. 689) – семь, в Усвятском (всего 659) – шесть , в Опочецком (всего 3 тыс. 159) – четыре.

По три новых случая коронавируса зафиксировали в Куньинском (всего 945), Новоржевском (всего 1 тыс. 103) и Новосокольническом (всего 3 тыс. 83) районах. Два местных жителя заболели в Гдовском районе (всего 1 тыс. 841), по одному — в Дновском (всего 879), Пустошкинском (всего 1 тыс. 284) и Себежском (всего 2 тыс. 534) районах.

С начала пандемии коронавирус в Псковской области подтвердился у 105 тыс. 675 человек. Выздоровело за это время 101 тыс. 837 человек, в том числе 546 за минувший день. Скончались 1 тыс. 687, пять из которых – 20 марта.