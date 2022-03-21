Коллективный иммунитет от коронавируса сформирован в трех районах Псковской области

Прививочная кампания в Псковской области выполнена на 72,8%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Коллективный иммунитет сформирован в Псковском (131%), Себежском (110%) и Палкинском (82,5%) районах.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во время совещания с заместителями глав районов по социальным вопросам отметила необходимость вакцинации для достижения коллективного иммунитета. Помимо этого, она напомнила, что губернатор Михаил Ведерников поручил до 1 апреля выполнить прививочную капанию на 80%.

Усилили темпы вакцинации Дедовичский, Островский, Бежаницкий и Опочецкий районы. Для этого они используют дополнительные возможности и ресурсы. Так, в Бежаницком районе для воздействия на жителей применяются посписочный обзвон людей, индивидуальные беседы с руководством предприятий. Помимо этого ведется очно и в социальных сетях проходит разъяснительная деятельность

Примером наиболее успешного ведения прививочной кампании в регионе Вера Емельянова назвала Себежский район. Там, остается высокая динамика вакцинации, несмотря на выполненный плановый показатель.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко дала рекомендацию по переводу работы стационарных пунктов вакцинации на режим выездной работы. По ее словам, комплексный подход и точечные методы работы руководства районов и медучреждений дадут возможность достичь необходимых результатов иммунизации, что поспособствует ослаблению эпидрежима.