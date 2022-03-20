Более 200 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедший день, 19 марта, в Псковской области подтвердились еще 203 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 105 тыс. 518 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились еще 40 местных жителей (всего 33 тыс. 452), в Невельском районе – 27 (всего 4 тыс. 814), в Великих Луках (всего 16 тыс. 371) и в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 682) – по 25.

13 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 724), десять – в Себежском районе (всего 2 тыс. 533), по восемь – в Псковском (всего 8 тыс. 553) и Локнянском (всего 1 тыс. 31) районах.

В Порховском (всего 3 тыс. 653), Новосокольническом (всего 3 тыс. 80) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 415) районах коронавирусом заразились по семь человек, в Опочецком (всего 3 тыс.155) и Пыталовском (всего 1 тыс. 437) районах – по пять.

По три новых случая заболевания выявили в Гдовском (всего 1 тыс. 839) и Бежаницком (всего 1 тыс. 332) районах, по два – в Островском (всего 5 тыс. 2), Плюсском (всего 1 тыс. 662) и Куньинском (всего 942) районах, по одному – в Великолукском (всего 2 тыс. 581), Пустошкинском (всего 1 тыс. 283), Новоржевском (всего 1 тыс. 100) и Красногородском (всего 928) районах.

За время пандемии от коронавирусной инфекции в Псковской области вылечился 101 тыс. 291 человек, из них 672 – за прошедший день. Скончались 1 тыс. 682 жителя региона, в том числе пять псковичей – за минувшие сутки.