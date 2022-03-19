Губернатор Псковской области объяснил нехватку лекарств от болезней щитовидной железы в аптеках

Губернатор Псковской области объяснил причины нехватки лекарств от болезней щитовидной железы в аптеках в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что данный вопрос находится в сфере ведения Росздравнадзора. По словам главы региона, данные лекарственные препараты отсутствуют в аптеках из-за «нездорового, ажиотажного спроса». Так, губернатор подчеркнул, что среднее годовое потребление препарата в России – 11,5 млн упаковок, в то время как на данный момент в гражданском обороте находится 12 млн.

«Попросту говоря, скуплено всё, что было в аптеках. В дополнение к сложностям в логистике, это и вызвало исчезновение препаратов», – объяснил Михаил Ведерников.

Проблема находится на федеральном уровне, и ее уже решают, сообщил глава региона. Дистрибьютеры-оптовики на этой неделе уже загрузили в систему мониторинга больше миллиона упаковок на Россию. Михаил Ведерников заметил, что трудно сказать, сколько из них прибудет в Псковскую область, однако первые поставки могут быть уже на предстоящей неделе и точно будут до конца марта.

«Когда они придут, прошу подумать о других и не скупать сразу всё сразу. Иначе пойдём по второму кругу», – заметил губернатор.