Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Губернатор Псковской области объяснил нехватку лекарств от болезней щитовидной железы в аптеках

19 марта 2022 года, 21:55

Губернатор Псковской области объяснил причины нехватки лекарств от болезней щитовидной железы в аптеках в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что данный вопрос находится в сфере ведения Росздравнадзора. По словам главы региона, данные лекарственные препараты отсутствуют в аптеках из-за «нездорового, ажиотажного спроса». Так, губернатор подчеркнул, что среднее годовое потребление препарата в России – 11,5 млн упаковок, в то время как на данный момент в гражданском обороте находится 12 млн.

«Попросту говоря, скуплено всё, что было в аптеках. В дополнение к сложностям в логистике, это и вызвало исчезновение препаратов», – объяснил Михаил Ведерников.

Проблема находится на федеральном уровне, и ее уже решают, сообщил глава региона. Дистрибьютеры-оптовики на этой неделе уже загрузили в систему мониторинга больше миллиона упаковок на Россию. Михаил Ведерников заметил, что трудно сказать, сколько из них прибудет в Псковскую область, однако первые поставки могут быть уже на предстоящей неделе и точно будут до конца марта.

«Когда они придут, прошу подумать о других и не скупать сразу всё сразу. Иначе пойдём по второму кругу», – заметил губернатор.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области выбрал «ВКонтакте» главным средством обратной связи
Михаил Ведерников рассказал о ситуации с ростом цен на продукты
Михаил Ведерников назвал необходимые условия для отмены масочного режима в Псковской области
Предпосылок для дефицита лекарств в России нет — эксперты
Пункт сбора гумпомощи для детей Донбасса работает в бассейне «Аквалэнд» в Великих Луках
Почти 240 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
Михаил Ведерников попросил псковичей не использовать Facebook и Instagram
Два проблемных дома в Пскове планируют отремонтировать
Мастерицы вышили карту Псковской области для всероссийского проекта

Комментарии

Авторизация
No comments
Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

Общество
15 марта 11:59

Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу
Учитесь плавать

Общество / Здоровье
14 марта 15:44

Учитесь плавать
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 09:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь