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Общество / Здоровье

Предпосылок для дефицита лекарств в России нет — эксперты

19 марта 2022 года, 18:07

Зарубежные фармацевтические компании, много лет поставлявшие нам свою продукцию и построившие заводы в России, заявляют, что в интересах российских пациентов продолжают выпускать лекарства, отмечает «Российская газета».

Однако, отмечает издание, в аптеках уже две недели не спадает ажиотаж. За неделю 28 февраля - 6 марта народ купил лекарств в два с лишним раза больше, чем неделей раньше, подсчитали в DSM-Group

Волнуются пациенты с сахарным диабетом. Однако ни одна фирма, производящая инсулин, с российского рынка не ушла, отмечает директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

«Мы полагаем, что введенные санкционные меры не затронут жизненно важные препараты, наша российская команда сделает все возможное, чтобы урегулировать вопросы с поставками», - цитирует РГ главу Novo Nordisk по России и Беларуси Янниса Маллиса.

Такая же ситуация с препаратами для лечения щитовидной железы.

«Необходимости создавать запасы нет. На рынок продолжаются поставки как отечественных препаратов левотироксина натрия, так и импортных. Кроме того, так же, как и в случае с инсулинами, в нашей стране есть собственное производство препаратов левотироксина, и отечественные лекарства по своей эффективности не уступают зарубежным», - сказала замдиректора НМИЦ эндокринологии Екатерина Трошина.

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