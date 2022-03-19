Почти 240 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки

237 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, 18 марта. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале региона.

В Пскове (всего 33 тыс. 412) заболели 44 человека, в Порховском районе (всего 3 тыс. 646) – 38, в Дедовичском (всего 2 тыс. 657) – 26, в Островском (всего 5 тыс.) – 25. В Бежаницком районе (всего 1 тыс. 329) зафиксировали 21 новый случай, в Опочецком (всего 3 тыс. 150) – 18, в Гдовском (всего 1 тыс. 836) – девять, в Псковском (всего 8 тыс. 545) – восемь. По семь человек заразились в Плюсском (всего 1 тыс. 664) и Красногородском (всего 927) районах. В Печорском районе (всего 2 тыс. 390) зафиксировали шесть новых случаев коронавируса, в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 282) – пять. По четыре человека заболели в Великих Луках (всего 16 тыс. 346), Дновском (всего 878), Себежском (всего 2 тыс. 523) и Усвятском (всего 653) районах. Три местных жителя заболели в Пушкиногорском район (всего 1 тыс. 408), в Невельском (всего 4 тыс. 787), Новоржевском (всего 1 тыс. 99), Новосокольническом (всего 3 тыс. 73) и Великолукском (всего 2 тыс. 580) районах – по одному.

За время пандемии коронавирусом в регионе заболели 105 тыс. 315. Выздоровело 100 тыс. 619, в том числе 962 за прошедший день. Скончались 1 тыс. 677, в том числе пять – вчера.