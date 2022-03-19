Мастерицы вышили карту Псковской области для всероссийского проекта, в котором субъекты России будут объединены в одну общую карту 3 на 6,7 метра. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал на своей странице в «ВКонтакте».

Эскиз разработала художница, член Союза художников России, мастер народного творчества Галина Драчева. Вышивали карту мастера декоративно-прикладного искусства Анфиса Фёдорова и Галина Иванова. Михаил Ведерников подчеркнул, что для работы использовался традиционны псковский шов – тамбура, или «крючковина». Карта Псковской области представляет голубой фон, на котором расположены стилизованные фигуры барса (отсылка к древнему Псковскому гербу), а также двух птиц, которые символизируют душу. Все они обведены волной вьюнка.