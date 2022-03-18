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Происшествия / Преступление

Жителя Пыталово обвиняют в убийстве из ревности

18 марта 2022 года, 19:31

В убийстве из ревности обвиняют жителя Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в одной из пыталовских квартир тела 49-летнего мужчины поступило в правоохранительные органы 18 марта. У погибшего было зафиксировано колото-резаное ранение брюшной полости.

Согласно предварительной версии следствия, к преступлению причастен 45-летний хозяин квартиры. В ночь на 18 марта текущего года он употреблял спиртные напитки в компании своей сожительницы и общего друга, который находился у них в гостях.

В ходе застолья хозяин квартиры приревновал свою возлюбленную к гостю, схватил нож и нанес мужчине смертельное ножевое ранение в живот, а женщине – множественные резаные раны туловища.

Следственный органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело в рамках ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). На данный момент подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.

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