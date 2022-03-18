Еще 244 жителя Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За минувший день, 17 марта, в Псковской области выявили еще 244 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заразились 58 человек (всего 33 тыс. 368), в Псковском районе – 33 (всего 8 тыс. 537), в Порховском районе – 29 (всего 3 тыс. 608), в Великих Луках – 26 (всего 16 тыс. 342).

12 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Гдовском районе (всего 1 тыс. 827), 11 – в Новосокольническом районе (всего 3 тыс. 72), по десять – в Невельском (всего 4 тыс. 786) и Новоржевском (всего 1 тыс. 98) районах, по восемь – в Островском (всего 4 тыс. 975) и Палкинском (всего 978) районах.

В Печорском районе в общую ковидстатистику добавились еще семь местных жителей (всего 2 тыс. 384), в Куньинском (всего 940) и Усвятском (всего 649) районах – по шесть, в Стругокрасненском районе – пять (всего 1 тыс. 711), в Великолукском районе – четыре (всего 2 тыс. 579).

По три новых случая заражения выявили в Бежаницком (всего 1 тыс. 308) и Локнянском (всего 1 тыс. 23) районах, два – в Красногородском районе (всего 920), по одному – в Дедовичском (всего 2 тыс. 631), Плюсском (всего 1 тыс. 657) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 405) районах.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 105 тыс. 78 псковичей. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 99 тыс. 657 жителей региона, в том числе 1 тыс. 339 – за прошедший день. Скончались от коронавирусной инфекции 1 тыс. 672 псковича, из них четыре – за минувшие сутки.