Завершена разработка документации для сохранения Церкви Входа Господня в Иерусалим в Плюсском районе

Завершились работы по разработке научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения Церкви Входа Господня в Иерусалим. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».





Специалисты должны провести ремонт, реставрацию крыши, цокольной части, фасадов, оконных и дверных заполнений, восстановить печи и лестницы для подъема на колокольню, а также организовать молниезащиту.

