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Культура

Завершена разработка документации для сохранения Церкви Входа Господня в Иерусалим в Плюсском районе

18 марта 2022 года, 13:58

Завершились работы по разработке научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения Церкви Входа Господня в Иерусалим. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Завершена разработка документации для сохранения Церкви Входа Господня в Иерусалим в Плюсском районе

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты должны провести ремонт, реставрацию крыши, цокольной части, фасадов, оконных и дверных заполнений, восстановить печи и лестницы для подъема на колокольню, а также организовать молниезащиту.

Завершена разработка документации для сохранения Церкви Входа Господня в Иерусалим в Плюсском районе

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Храм и находится в деревне Посолодино Плюсского района. Его построили в 1896-1901 годы по проекту гражданского инженера С. Андреева священник Петр Кулигин и его сын священномученик протоиерей Николай Кулигин. Надпись на проекте сообщает, что церковь построена «В память в Бозе почившего императора Александра III».

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