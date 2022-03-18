Завершена разработка документации для сохранения Церкви Входа Господня в Иерусалим в Плюсском районе

Завершились работы по разработке научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения Церкви Входа Господня в Иерусалим. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Специалисты должны провести ремонт, реставрацию крыши, цокольной части, фасадов, оконных и дверных заполнений, восстановить печи и лестницы для подъема на колокольню, а также организовать молниезащиту.
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Храм и находится в деревне Посолодино Плюсского района. Его построили в 1896-1901 годы по проекту гражданского инженера С. Андреева священник Петр Кулигин и его сын священномученик протоиерей Николай Кулигин. Надпись на проекте сообщает, что церковь построена «В память в Бозе почившего императора Александра III».