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Общество / Здоровье

Васильев: Модернизация первичного звена здравоохранения изменит ситуацию в сфере медуслуг

18 марта 2022 года, 13:15

«Хочется думать, что региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» все-таки изменит ситуацию в сфере медицинских услуг населению и жители районов смогут получить своевременную и качественную медицинскую помощь!», – заявил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он отметил, что за последние несколько лет в результате оптимизации количество медучреждений в Псковской области сократилось. В результате этого доступность к медицинским услугам на сельских территориях резко снизилась.

В 2022 году в Псковской области пройдут мероприятия в рамках региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения.

В регионе пройдут масштабные работы по строительству ФАПов. В 19-ти районах появятся новые медучреждения. Также в Новосокольнической и Великолукской межрайонных больницах, Дедовической районной больнице, Псковской детской городской поликлинике, Псковской областной стоматологической поликлиники и Псковской городской поликлинике сделают капремонт.

Кроме того, планируется закупить 140 единиц медицинского оборудования, включая два рентгеновских аппарата, и порядка 80 автомобилей.

Большинство средств для реализации программы поступили из федерального бюджета. Всего на нее на 2022 год выделили порядка 500 млн рублей. Проектно-сметная документация и закупочные мероприятия уже согласуются, а на некоторых объектах проходят подготовительные и строительные работы.

В 2021 году согласно региональной программе начали строить 23 модульных конструкции ФАПов в 12 районах Псковской области общей стоимостью более 150 млн рублей. Уже этим летом их введут в эксплуатацию.

Капремонт в прошлом году делали в 18 медицинских организациях на 32 объектах. На что потратили порядка 150 млн рублей. По итогам 2021 года работы закончены на 22 объектах, оставшиеся 10 сдадут до конца месяца.

В прошлом году 17 организаций оснастили медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи. Ввели в эксплуатацию 92 единицы медоборудования на сумму порядка 120 млн рублей.

Для 18-ти медорганизаций купили более 70 единиц специального транспорта стоимостью около 70 млн рублей. В декабре 2020 года дополнительно поставлено 20 машин, приобретенных по линии Минпромторга.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года включительно. Она создана, чтобы обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи гражданам.

Средства на программу поступают из федерального и регионального бюджетов и составляют более 2,7 млрд рублей.

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