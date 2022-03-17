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Общество / Здоровье

Ведерников: Ситуация с льготным лекарственным обеспечением носит общероссийский характер

17 марта 2022 года, 15:22

Ситуация с льготным лекарственным обеспечением, а также с наличием препаратов в городских аптеках носит общероссийский характер. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию с обеспечением и наличием в аптечных сетях льготных лекарственных препаратов глава региона дополнительно обсудил с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.

«Проблемы есть, но они носят не столько региональный, сколько общероссийский характер. Причём нередко они вызваны паническим ажиотажным спросом», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В пример губернатор привел данные Роздравнадзора по одному из препаратов для лечения болезни щитовидной железы. Так, если потребление данных лекарств в России в среднем составляет порядка 11,5 млн упаковок в год, то в гражданском обороте на данный момент уже находится 12 млн.

«Аналогично и со многими другими препаратами. Поставщики и аптечные сети постепенно адаптируются под такой спрос, мы видим их работу, ежедневно мониторим поступления лекарственных средств», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также сообщил, что имеющимся данным, ситуация должна начать стабилизироваться уже через неделю. «Все предпосылки для этого есть», – заявил Михаил Ведерников.

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