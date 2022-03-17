Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

18 марта псковичи отметят воссоединение Крыма с Россией

17 марта 2022 года, 15:05

18 марта жители Псковской области вместе со всей страной отметят очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день 8 лет назад было документально закреплено соответствующее решение, принятое 16 марта 2014 года в ходе референдума жителей Крыма и Севастополя.

18 марта псковичи отметят воссоединение Крыма с Россией

Фото Псковского агентства информации
«В 2014 году Крым спасался от нацизма, который уже давно стал государственной идеологией Украины», - уверены многие эксперты. Сегодня празднование его воссоединения с Россией особенно актуально в связи со спецоперацией на Украине, направленной на денацификацию этой страны. «Россия никогда не будет в жалком и униженном состоянии, - заявил президент РФ Владимир Путин. - И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией!»

В Псковской области 18 марта пройдут многочисленные праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате: эстафеты, флэшмобы, выставки, автопробеги.

Ранее «Псковская правда» рассказывала о судьбе псковички Полины Королевой, переехавшей на полуостров. «Родители моего мужа отнеслись к присоединению Крыма к России, как к спасению. Они оба на пенсии, смотрят новости, читают газеты, и у них сложилось впечатление, что не случись этого, произошла бы трагедия, погибли бы люди. Если говорить в целом, то общее впечатление у людей позитивное», - сообщила она.

Читайте также
Место счастья
Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В 16 муниципалитетах Псковской области модернизируют системы централизованного оповещения
В псковских зоомагазинах подорожали корма для животных
С 1 апреля на водоемах Псковской области запрещается использование моторных плавательных средств
На 11,2% снизилось количество преступлений в Пскове за год
Ведерников: Ситуация с льготным лекарственным обеспечением носит общероссийский характер
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
Почти 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
За хищение 11,5 млн рублей при строительстве дома в Печорах будут судить подрядчика
Штраф 30 тысяч рублей получил великолучанин за дискредитацию ВС РФ

Комментарии

Авторизация
No comments
Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года

Политика
2 марта 12:04

Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года
В России начал работу проект «Война с фейками»

Политика
26 февраля 16:34

В России начал работу проект «Война с фейками»
Дискуссионный вопрос

Политика
25 февраля 20:52

Дискуссионный вопрос

Псковские депутаты поспорили о местном самоуправлении