Почти 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедший день, 16 марта, в Псковской области зафиксировали еще 246 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Островском районе в общую ковидстатистику добавились еще 32 местных жителя (всего 4 тыс. 967), в Пскове (33 тыс. 310) и в Великих Луках (всего 16 тыс. 316) – по 26, в Себежском районе – 23 (всего 2 тыс. 519), в Невельском районе – 22 (всего 4 тыс. 776).

14 подтвержденных случаев заболевания выявили в Гдовском районе (всего 1 тыс. 815), по десять – в Новосокольническом (всего 3 тыс. 61), Великолукском (всего 2 тыс. 575), Печорском (всего 2 тыс. 377) и Локнянском (всего 1 тыс. 20) районах, девять – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 656).

В Дедовичском (всего 2 тыс. 630) и Куньинском (всего 934) районах коронавирусом заразились восемь человек, в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 404) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 277) районах – по семь, в Опочецком районе (всего 3 тыс. 132) – шесть.

По пять новых случаев зафиксировали в Новоржевском (всего 1 тыс. 88) и Красногородском (всего 918) районах, три – в Новоржевском районе (всего 1 тыс. 88), по два – в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 706) и Бежаницком (всего 1 тыс. 305) районах, один – в Усвятском районе (всего 643).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 104 тыс. 834 человека, выздоровели – 98 тыс. 318, в том числе 1 тыс. 314 – за прошедший день. Скончались 1 тыс. 668 жителей региона, из них пять – за минувшие сутки.