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Происшествия / Преступление

За хищение 11,5 млн рублей при строительстве дома в Печорах будут судить подрядчика

17 марта 2022 года, 14:23

По факту хищения бюджетных средств при строительстве многоквартирного дома в Печорах в суд направлено уголовное дело. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следствие установило, что в 2017 году индивидуальный предприниматель строил в Печорах многоквартирный дом по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. В ходе проведения работ, злоумышленник смог похитил 11,5 млн рублей, которые выделялись из государственной корпорации, а также бюджетов Псковской области и Печорского района.

Чтобы сделать это, злоумышленник организовал подписание работниками администрации Печорского района документов по приёмке квартир, не отвечающих требованиям федерального законодательства из-за допущенных при строительстве нарушений. В итоге была произведена необоснованная оплата работ по контракту.

Уголовное дело по данному вопросу направили в Печорский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Также ранее в Печорский суд направили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Печорского района, которые допустили приёмку многоквартирного дома с многочисленными нарушениями. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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