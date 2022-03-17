Горбачёва: Защита населения и социально- экономическая стабильность всей страны- главные задачи регионов

«Защита населения и социально-экономическая стабильность всей страны – главные задачи регионов», – заявила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва, сославшись на слова президента России Владимира Путина.

«Ещё месяц назад весь мир ждал окончания короновирусной чумы, не думая, что фашизм уже долгих восемь лет жаждал реванша, уничтожая людей, которые всего лишь хотели говорить на родном языке», – сказала Горбачёва. Она подчеркнула, что именно поэтому необходима денацификация, а также следование лозунгу «Своих не бросаем!».

Для ответа на вопрос о реализации российских планов и нацпроектов председатель сослалась на слова Владимира Путина о том, что главными задачами регионов являются защита населения и социально- экономическая стабильность всей страны. Наталья Горбачёва также заявила, что у нее нет сомнений в выполнении Псковской областью данной задачи. «Два прошедших года показали, что под председательством губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова чётко работал штаб, оперативно ставились и решались задачи региона при абсолютной поддержке общественных институтов», – подчеркнула она.

Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения страны. Он поручил главам российских регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности.

Так глава государства дал поручение обеспечить в регионах мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства и их наличие. Помимо этого, в субъектах необходимо принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том при защите от ЧС.

Каждый российский регион дополнительно получит от Министерства финансов РФ кредитную линию в 10% от объема его доходов. Глава государства напомнил, что подобным способом, учитывая ситуацию в каждом регионе, городе, поселке, власти предпринимали противоковидные меры.

В ближайшее время, сообщил президент, увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплату бюджетников, а также все социальные выплаты. Помимо этого, правительство оперативно должно проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу.