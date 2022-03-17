Псковский хлебокомбинат: Запасы сырья на предприятии есть

По ее словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране Псковский хлебокомбинат продолжает работать в прежнем объеме. «Запасы сырья на производстве есть, - сказала она. - Сахар, дрожжи, мука, соль, смеси для хлебобулочных и кондитерских изделий - все имеется в наличии. Хлебокомбинат работает стабильно».

В настоящее время ведется работа по импортозамещению. «Конечно, в производстве Псковского хлебокомбината присутствует и импортное сырье. Наши технологи совместно с отделом закупок ищут партнеров по России, предоставляющих аналоги. Лаборатория сейчас проверяет опытные образцы. Надеемся, что внедрим их в свое производство и будем работать с импортозамещением», - отметила Любовь Котова.