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Экономика

Псковский хлебокомбинат: Запасы сырья на предприятии есть

17 марта 2022 года, 11:06

«Запасы сырья на предприятии есть», - прокомментировала «Псковской правде» сегодняшнюю ситуацию на Псковском хлебокомбинате заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Любовь Котова.

Псковский хлебокомбинат: Запасы сырья на предприятии есть

Фото Дарьи Хватковой

По ее словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране Псковский хлебокомбинат продолжает работать в прежнем объеме. «Запасы сырья на производстве есть, - сказала она. - Сахар, дрожжи, мука, соль, смеси для хлебобулочных и кондитерских изделий - все имеется в наличии. Хлебокомбинат работает стабильно».

В настоящее время ведется работа по импортозамещению. «Конечно, в производстве Псковского хлебокомбината присутствует и импортное сырье. Наши технологи совместно с отделом закупок ищут партнеров по России, предоставляющих аналоги. Лаборатория сейчас проверяет опытные образцы. Надеемся, что внедрим их в свое производство и будем работать с импортозамещением», - отметила Любовь Котова. 

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