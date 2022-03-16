Порядка 250 жителей Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

За минувший день, 15 марта, в Псковской области коронавирусом заболели еще 248 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

52 человека заболели коронавирусом в Пскове (всего 33 тыс. 284), 29 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 290), 22 – в Островском районе (всего 4 тыс. 935), 21 – в Невельском районе (всего 4 тыс. 754). В Опочецком районе в общую ковидстатистику добавились 19 местных жителей (всего 3 тыс. 126), в Печорском (всего 3 тыс. 579) и Себежском (всего 2 тыс. 496) районах – по 15, в Гдовском (всего 1 тыс. 801) и Красногородском (всего 913) районах – по 12.

11 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Пушкиногорском районе (всего 1 тыс. 397), девять – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 704), семь – в Псковском районе (всего 8 тыс. 499), шесть – в Новоржевском районе (всего 1 тыс. 85), пять – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 622).

В Новосокольническом районе коронавирус зарегистрировали у четырех человек (всего 3 тыс. 51), в Пыталовском районе – три (всего 1 тыс. 432), в Печорском районе – два (всего 2 тыс. 367), в Великолукском (всего 2 тыс. 565), Плюсском (всего 1 тыс. 647), Локнянском (всего 1 тыс. 10) и Куньинском (всего 926) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 104 тыс. 588 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 97 тыс. 4, в том числе 1 тыс. 298 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 663 жителя региона, из них восемь – за минувшие сутки.