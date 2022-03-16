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Общество / Здоровье

Коечный фонд в Псковской области сократили до 585 мест

16 марта 2022 года, 10:28

Коечный фонд для ковидбольных в Псковской области сократили до 585. Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников на своей странице в «ВКонтакте». На данный момент загрузка коек составляет примерно 60%.

Коечный фонд в Псковской области сократили до 585 мест

Фото: Андрей Степанов

Глава региона также поделился статистикой по реализации прививочной кампании. По актуальной на 14 марта информации первым компонентом вакцины в Псковской области привились еще 152 человека, вторым – 126, ревакцинацию прошли 165 человек.

За время пандемии первую прививку сделали 293 тыс. 35 жителей Псковской области, завершили курс – 291 тыс. 209 человек. Ревакцинацию прошли 46 тыс. 694.

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