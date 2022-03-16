Неизвестные разбили 13 окон и входную дверь в школе №8 в Пскове

Неизвестные лица в ночь на 16 марта разбили 13 окон и входную дверь в столовую на первом этаже псковской школы №8. Об этом сообщает глава администрации города Борис Елкин на своей странице в «ВКонтакте».

Полицию уведомили о случившемся и вызвали на место. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На данный момент администрация учебного учреждения подсчитывает, сколько составил нанесенный ущерб. Школьные уроки продолжаются в штатном режиме.

«Ситуацию взял на личный контроль. Разбитые окна будут восстановлены в кратчайшие сроки. Также приложим все усилия, чтобы найти и наказать преступников!» – заявил Борис Елкин.