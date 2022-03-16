Игорь Копалин назначен на должность главврача Гдовской районной больницы

9 марта хирург Игорь Копалин стал новым главным врачом Гдовской районной больницы. Об этом сообщает газета «Гдовская заря». До него данную должность занимала Ольга Миронова.

«Для меня сейчас главное – сохранить коллектив, чтобы медики наши оставались в Гдове, а если будет возможность, то и привлечь молодёжь», – поделился главврач. Он также рассказал, что пока будет совмещать прием пациентов с новой руководящей должностью. По словам Игоря Копалина, у него уже есть опыт административной работы и сейчас необходимо адаптироваться к местной специфике.

«Надеюсь, всё у нас вместе с коллегами получится. Тем более они отзывчивые, к работе всегда готовы», – отметил главный врач.

Игорь Копалин – хирург, имеющий большой опыт работы. Новый главный врач Гдовской районной больницы закончил Военно-медицинскую академию и служил в Забайкалье.

За время своей практики, он был руководителем петербургской поликлиники.

С октября 2021 года врач ведет приём в Гдовской поликлинике