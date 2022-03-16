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Общество / Здоровье

Игорь Копалин назначен на должность главврача Гдовской районной больницы

16 марта 2022 года, 08:32

9 марта хирург Игорь Копалин стал новым главным врачом Гдовской районной больницы. Об этом сообщает газета «Гдовская заря». До него данную должность занимала Ольга Миронова. 

Игорь Копалин назначен на должность главврача Гдовской районной больницы

Фото газеты

«Для меня сейчас главное – сохранить коллектив, чтобы медики наши оставались в Гдове, а если будет возможность, то и привлечь молодёжь», – поделился главврач. Он также рассказал, что пока будет совмещать прием пациентов с новой руководящей должностью. По словам Игоря Копалина, у него уже есть опыт административной работы и сейчас необходимо адаптироваться к местной специфике. 

«Надеюсь, всё у нас вместе с коллегами получится. Тем более они отзывчивые, к работе всегда готовы», – отметил главный врач. 

Игорь Копалин – хирург, имеющий большой опыт работы. Новый главный врач Гдовской районной больницы закончил Военно-медицинскую академию и служил в Забайкалье. 

За время своей практики, он был руководителем петербургской поликлиники. 

С октября 2021 года врач ведет приём в Гдовской поликлинике

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