Еще 250 жителей Псковской области заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 14 марта, в Псковской области подтвердились еще 250 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 104 тыс. 340 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 72 местных жителя (всего 33 тыс. 232), в Великих Луках — 26 (всего 16 тыс. 261), в Островском районе — 25 (всего 4 тыс. 913), в Невельском (всего 4 тыс. 733) и Дедовичском (всего 2 тыс. 617) районах — по 21.

По 14 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Порховском (всего 3 тыс. 564) и Новосокольническом (всего 3 тыс. 47) районах, девять — в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 695), по семь — в Псковском (всего 8 тыс. 492) и Плюсском (всего 1 тыс. 646) районах.

В Великолукском районе коронавирус зарегистрировали у шести человек (всего 2 тыс. 564), в Новоржевском районе (всего 1 тыс. 79) – у пяти, в Себежском районе (всего 2 тыс. 481) – у четырех, в Печорском (всего 2 тыс. 365), Пустошкинском (всего 1 тыс. 386) и Усвятском (всего 642) районах – у трех.

По два подтвержденных случая заболевания выявили в Пыталовском (всего 1 тыс. 429) и Бежаницком (всего 1 тыс. 303) районах, по одному – в Опочецком (всего 3 тыс. 107), Гдовском (всего 1 тыс. 789), Пустошкинском (всего 1 тыс. 270), Локнянском (всего 1 тыс. 9), Куньинском (всего 925) и Красногородском (всего 901) районах.

Согласно опубликованной статистике, от коронавируса в Псковской области с начала пандемии вылечились 95 тыс. 706 человек, в том числе 1 тыс. 206 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 655 псковичей.