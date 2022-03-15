Подросток из Островского района подозревается в краже почти 100 тысяч рублей с банковского счета

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, проживающего в Островском районе, который подозревается в краже почти 100 тыс. рублей с чужого банковского счета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Следователи считают, что 13 марта 2022 года злоумышленник вошел с помощью мобильного приложения банка в аккаунт бывшего владельца телефона, чей телефон он купил с рук накануне. Подобрав необходимый пароль, подозреваемый с помощью перевода на другой счет похитил почти 100 тыс. рублей.

Также выяснилось, что подросток уже ранее был осужден за угон, который он совершил год назад. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.