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Общество / Здоровье

Новый очаг коровируса зафиксировали в Псковской области

15 марта 2022 года, 08:28

В Псковской области зафиксировали новый очаг коронавируса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Вспышка заболевания подтвердилась на территории Павского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Глава региона отметил, что уровень заболеваемости в Псковской области остаётся достаточно низким. 

Он также сообщилч что ковидный коечный фонд сократили до 715 мест.

Помимо этого, Михаил Ведерников рассказал, что за сутки первым компонентом привились 74 человека (всего 292 тыс. 883), вторым – 59 (всего 291 тыс. 83). Ревакцинацию прошли еще 19 человек (всего 46 тыс. 529).

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