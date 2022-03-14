Более 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 13 марта, в Псковской области зарегистрировали еще 102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

21 местный житель заболел коронавирусом в Псковском районе (всего 8 тыс. 485), 14 – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 301), девять – в Пскове (всего 33 тыс. 160), восемь – в Себежском районе (всего 2 тыс. 477), семь – в Невельском районе (всего 4 тыс. 712).

В Дновском районе зафиксировали еще шесть подтвержденных случаев заражения (всего 874), в Пыталовском (всего 1 тыс. 427) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 383) районах – по пять, в Опочецком районе – четыре (всего 3 тыс. 106).

По три заболевших COVID-19 зарегистрировали в Дедовичском (всего 2 тыс. 596), Печорском (всего 2 тыс. 362) и Куньинском (всего 924) районах, по два – в Островском (всего 4 тыс. 888), Порховском (всего 3 тыс. 550), Гдовском (всего 1 тыс. 788) и Новоржевском (всего 1 тыс. 74) районах.

В Великих Луках (всего 16 тыс. 235), Новосокольническом (всего 3 тыс. 33), Великолукском (всего 2 тыс. 558), Пустошкинском (всего 1 тыс. 269), Палкинском (всего 970) и Красногородском (всего 900) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 104 тыс. 90 человек, выздоровели – 94 тыс. 500, в том числе 1 тыс. 263 – за минувшие сутки. На лечении в регионе в настоящее время находится 2 тыс. 731 пскович. 270 человек проходят его в стационаре, 2 тыс. 461 – амбулаторно. Скончались от COVID-19 1 тыс. 655 жителей региона, четыре – за прошедший день.