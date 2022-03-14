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Происшествия / Преступление

Псковского наркоторговца задержали в Великом Новгороде

14 марта 2022 года, 12:59

В Великом Новгороде задержали 35-летнего ранее судимого псковича, который пытался спрятать строительную перчатку, в которой были около 200 закладок с марихуаной, на территории гаражного комплекса в посёлке Панковка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Псковского наркоторговца задержали в Великом Новгороде

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Полицейские предполагают, что злоумышленник занимался оптовым распространителем наркотиков в Псковской, Московской, Новгородской, Ленинградской и Ярославской областях.

По предварительной информации, злоумышленник покупал с помощью Интернета различные наркотики, после чего расфасовывал их, а затем прятал крупные партии в тайниках-закладках. Далее наркодиллер передавал географические координаты подельникам, реализующим розничную торговлю запрещенных веществ.

В результате обысков, по разным адресам в Санкт-Петербурге, Пскове и в Боровичах, а также в «Toyota Rav4», принадлежащей задержанному, полицейские изъяли более 5 килограммов наркотиков, в том числе N-метилэфедрон, мефедрон, каннабис, наркотические марки.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Новгородской области специалисты установят точную массу и химический состав изъятых веществ.

В отношении жителя Пскова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).

Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Полиция выясняет все обстоятельства дела, в том числе устанавливает дополнительных эпизодов противоправной деятельности и личности сообщников. Задержанному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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