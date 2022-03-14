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Общество / Здоровье

На 60% снизился уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области

14 марта 2022 года, 10:07

На прошлой неделе, с 7 по 13 марта, уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 60%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

В связи с этим все ресурсы перенаправят на активизацию прививочной кампании, поделился глава региона.

«Напоминаю, что период спада заболеваемости – лучшее время для прививки. Мы вместе должны его использовать, чтобы подготовиться к возможной следующей волне», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также на минувшей неделе в Псковской области отменили часть ковидограничений. Теперь не нужно предъявлять QR-коды при посещения мест общественного питания, культурных и массовых мероприятий, фитнес-клубов, а также в командировках и при заселении в санатории и гостиницы. Кроме того, отменили требование о переводе 30% сотрудников на удалённую работу, режим самоизоляции для непривитых и неработающих жителей старше 60 лет, сняли ограничение по заполняемости концертных, театральных и кинозалов. Помимо всего прочего, теперь несовершеннолетние могут посещать торговые центры.

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Комментарии

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Бабулечка
14:04 14.03.2022

Д.Медведев о необходимости и эффективности ковидвакцинации в видеовыступлении :" ...Иначе распространить болезнь будет просто невозможно..." Люк Монтанье :" Непривитые спасут человечество". Теледоктор Е.Малышева : "...Ни маски, ни карантины,,ни даже вакцины от вируса Омикрон больше не защищают и никакой эффективностью не обладают.А так как штамм лёгкий,то проще относитьсяк нему как к ОРЗ,продолжая жить и работать,приобретая естественный иммунитет.."

Бабулечка
15:29 14.03.2022

С 15 марта в Москве отменяется масочный РЕЖИМ. Из главных новостей в Сети. Главный санитарный доктор в регионе не собирается отменять масочный РЕЖИМ. Но валяющиеся грязные маски на остановках и дорогах не представляют опасности для Нестерука ,главное,чтобы продолжать собирать штрафы и еженедельно докладывать.Важнее для них,чтобы люди находились на поводке, и исполняли "решения" четырёх человек.

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