На 60% снизился уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области

На прошлой неделе, с 7 по 13 марта, уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 60%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

В связи с этим все ресурсы перенаправят на активизацию прививочной кампании, поделился глава региона.

«Напоминаю, что период спада заболеваемости – лучшее время для прививки. Мы вместе должны его использовать, чтобы подготовиться к возможной следующей волне», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также на минувшей неделе в Псковской области отменили часть ковидограничений. Теперь не нужно предъявлять QR-коды при посещения мест общественного питания, культурных и массовых мероприятий, фитнес-клубов, а также в командировках и при заселении в санатории и гостиницы. Кроме того, отменили требование о переводе 30% сотрудников на удалённую работу, режим самоизоляции для непривитых и неработающих жителей старше 60 лет, сняли ограничение по заполняемости концертных, театральных и кинозалов. Помимо всего прочего, теперь несовершеннолетние могут посещать торговые центры.