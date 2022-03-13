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Общество / Здоровье

170 жителей Псковской области заболели коронавирусом за минувшие сутки 12 марта

13 марта 2022 года, 13:34

За минувшие сутки, 12 марта, в Псковской области коронавирусом заболели 170 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

170 жителей Псковской области заболели коронавирусом за минувшие сутки 12 марта

Фото: Андрей Степанов

Так, в Пскове (всего 33 тыс. 151) за прошедший день заболели 83 человека, а в Дновском (всего 868) районе – 15. По 11 местных жителей заразились в Невельском (всего 4 тыс. 705) и Псковском (всего 8 тыс. 464) районах. Десять человек заболели в Порховском (всего 3 тыс. 548) районе, восемь – в Красногородском (всего 899), семь – в Пыталовском (всего 1 тыс. 422), пять – в Себежском (всего 2 тыс. 469). По четыре новых случая зафиксировали в Дедовичском (всего 2 тыс. 593) и Печорском (всего 2 тыс. 359) районах, три – в Гдовском (всего 1 тыс. 786) районе. В Великих Луках (всего 1 тыс. 6234), Опочецком (всего 3 тыс. 102) и Островском (всего 4 тыс. 886) районах заболели по два местных жителя, в Палкинском (всего 969), Новоржевском (всего 1 тыс. 72) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 378) – по одному.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 103 тыс. 988 человек. Выздоровело 93 тыс. 237, в том числе 1 тыс. 255 за прошедший день. На лечении находятся 2 тыс. 763, из которых 2 тыс. 483 – амбулаторно и 280 стационарно. Скончались 1 тыс. 651, в том числе шесть вчера.

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