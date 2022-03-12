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Экономика / Инвестиции

Инструментарий для поддержки МСП подготовил ВКонтакте

12 марта 2022 года, 21:17

Инструментарий для поддержки МСП подготовил ВКонтакте
На платформе Бизнес ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете, отметили «Псковской правде» в пресс-службе VK.

Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах — сделать это можно в несколько простых шагов. Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.

Инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы.

Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.

Все необходимые гиперссылки указаны на странице VK.

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