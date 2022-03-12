Более 290 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 11 марта, в Псковской области коронавирусом заболел еще 291 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

66 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Пскове (всего 33 тыс. 68), по 37 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 232) и в Порховском районе (всего 3 тыс. 538), 33 – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 589). В Невельском районе коронавирусом заболели 19 местных жителей (всего 4 тыс. 694), в Плюсском районе – 15 (всего 1 тыс. 639), в Пушкиногорском районе – 14 (всего 1 тыс. 377).

Девять новых случаев добавились в общую ковидстатистику в Себежском районе (всего 2 тыс. 464), восемь – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 557), семь – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 287). В Псковском (всего 8 тыс. 453), Островском (всего 4 тыс. 884), Гдовском (всего 1 тыс. 783), Пустошкинском (всего 1 тыс. 268) и Новоржевском (всего 1 тыс. 71) районах заболели по пять человек, в Куньинском районе – четыре (всего 921).

По три подтвержденных случая выявили в Печорском (всего 2 тыс. 355) и Локнянском (всего 1 тыс. 8) районах, по два – в Опочецком (всего 3 тыс. 100), Новосокольническом (всего 3 тыс. 32), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 686), Палкинском (всего 968) и Красногородском (всего 891) районах, один – в Пыталовском районе (всего 1 тыс. 415).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 103 тыс. 818 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 91 тыс. 982, в том числе 1 тыс. 141 – за прошедший день. Скончались 1 тыс. 645 псковичей, из них семь – за минувшие сутки. На лечении от коронавируса в регионе на данный момент находятся 2 тыс. 779 человек: 281 пскович проходит его стационарно, 2 тыс. 498 – амбулаторно.