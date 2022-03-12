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Общество / Здоровье

Основные причины дефицита ряда лекарств в псковских аптеках назвал Михаил Ведерников

12 марта 2022 года, 12:21

Основные причины дефицита целого ряда препаратов по лечению диабета, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и щитовидной железы в аптеках в рамках еженедельного обращения к псковичам 12 марта назвал губернатор региона Михаил Ведерников. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Основные причины дефицита ряда лекарств в псковских аптеках назвал Михаил Ведерников

По его словам, основных причин дефицита лекарств на данный момент три. В частности, это логистические проблемы, которые связаны с доставкой препаратов из-за границы, повышенный спрос, вызванный тревожной внешнеполитической ситуацией, а также валютные колебания. В частности, когда поставщики не понимают цены, они всегда медлят.

Михаил Ведерников подчеркнул, что фармацевтическим компаниям в настоящее время необходимо время для перестраивания под новые бизнес-реалии. Работа в этом направлении уже ведется.

«Паниковать и скупать все лекарства сразу при поставке не стоит. Подумайте о других больных. Подумайте, в конце концов, о сроках годности препаратов – они не вечные», – обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что по заявлениям стран, введенные санкции не должны затронуть лекарства, в связи с чем рынок должен «быстро выровняться».

«Ну а если опять произойдёт какой-то необъяснимый кульбит – помните, что производство 60% всех лекарственных препаратов локализовано в России», – заявил Михаил Ведерников и заверил, что все лекарства в таком случае будут производиться непосредственно в стране. Отличаться лекарства будут только тюбиком и названием.

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