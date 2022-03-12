Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 290 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

12 марта 2022 года, 10:11

В Псковской области полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 290 тыс. 755 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 290 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото Арсения Тимашова

10 марта первым компонентом вакцины от коронавируса привились 122 человека (всего 292 тыс. 406). Полный курс вакцинации прошли 184 псковича (всего 290 тыс. 755). Ревакцинировались 258 жителей региона (всего 46 тыс. 387).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,8%.

«Сейчас наша основная общая задача – к маю довести вакцинацию до уровня, достаточного для противодействия заболеванию», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Нацпрограмму «Цифровая экономика» адаптируют под текущую экономическую ситуацию в России
Дискотеки и кальянные в Псковской области остаются под запретом
Псковский губернатор: Никаких массовых увольнений и закрытий производств в регионе нет
Основные причины дефицита ряда лекарств в псковских аптеках назвал Михаил Ведерников
В Псковской области будут адресно разбираться со спекулянтами, повышающими цены на товары
Михаил Ведерников сообщил подробности об упавшем 8 марта осколке стартового двигателя в Писковичах
Псковичам показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса
До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта
Ход спецоперации и санкции против России обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

Комментарии

Авторизация
No comments
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 09:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь
Век живи

Общество
5 марта 10:01

Век живи

Истории женщин-долгожительниц из Псковской области

И юный «Октябрь» впереди?

Общество
4 марта 12:11

И юный «Октябрь» впереди?

Как изменится здание бывшего псковского кинотеатра по итогам реконструкции