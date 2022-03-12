Более 290 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

В Псковской области полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 290 тыс. 755 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

10 марта первым компонентом вакцины от коронавируса привились 122 человека (всего 292 тыс. 406). Полный курс вакцинации прошли 184 псковича (всего 290 тыс. 755). Ревакцинировались 258 жителей региона (всего 46 тыс. 387).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,8%.

«Сейчас наша основная общая задача – к маю довести вакцинацию до уровня, достаточного для противодействия заболеванию», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.