Новая партия вакцины «Спутник М» поступила в Псковскую область

240 комплектов вакцины «Спутник М» поступило в Псковскую область. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 11 марта, передает корреспондент «Псковской правды».

На данный момент от коронавируса привились 535 беременных жительниц региона (26,6% от общего числа состоящих на учете). Помимо этого, сообщает Марина Гаращенко, в Псковской области за все время привились 120 тыс. 395 лиц старше 60 лет, что составляет 41,3% от всех привитых и 72,2% от населения региона старше 60 лет. Также от ковида привились 406 детей, полностью — 276.

Спикер подчеркнула, что целью прививочной кампании является вакцинация 80% взрослого населения региона, что составляет 403 тыс. 630 человек.

На данный момент 292 тыс. 284 жителей сделали первую прививку от коронавируса без учета ревакцинированных, 290 тыс. 571 – завершили курс. Ревакцинировались за все время 46 тыс. 129 человек .

Коллективный иммунитет к ковиду в Псковской области составляет 64%.