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Политика

Александр Кривотулов: Мы с Украиной не воюем

11 марта 2022 года, 16:50

«Мы с Украиной не воюем, украинцы — наши братья, там живут наши друзья и родные. Мы освобождаем Украину от фашизма», - такое мнение высказал руководитель Псковского областного отделения «Боевого братства» Александр Кривотулов, комментируя ситуацию на Украине.

«Решение нашего президента о признании ДНР и ЛНР и начале спецоперации на Украине — правильное решение. Мы с Украиной не воюем, украинцы — наши братья, там живут наши друзья и родные. Мы освобождаем Украину от фашизма», - отметил он.

По его словам, в эти дни важно выразить поддержку российским военным.

«Мы за них болеем, они в нашей душе», - сказал Александр Кривотулов. 

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