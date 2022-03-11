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Политика

Инициативная группа россиян запустила проект «Zа нами правда!»

11 марта 2022 года, 15:51

Инициативные россияне создали и запустили проект «Zа нами правда!», объединяющий патриотический пользовательский контент.

Большинство граждан во всех регионах Российской Федерации сегодня поддерживают решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации. В качестве одного из вариантов поддержки неравнодушные граждане создают патриотический пользовательский контент в социальных сетях.

У россиян появилась возможность делиться данным контентом через специальный сайт, а также группы в соцсетях и мессенджере.

Каждый желающий может выслать свои картинки, видеоматериалы, стихи, слоганы и др., а также предложить идеи по поддержке российской армии.

Все неравнодушные россияне могут присоединиться к проекту, перейдя на сайт или Телеграм-канал проекта. Лучших обещают отметить подарками и сувенирами.

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