В шести медучреждениях Псковской области пройдет капремонт

В зданиях Дедовической районной больницы, Новосокольнической и Великолукской межрайонных больниц, Псковской детской городской поликлиники, Псковской областной стоматологической поликлиники и Псковской городской поликлиники сделают капитальный ремонт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Помимо этого, в области ожидается серьезная работа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Новые медучреждения планируется возвести в 19 районах.

В учреждениях также обновят материальную базу. Запланирована покупка 140 единиц медицинского оборудования, включающего два рентгеновских аппарата и порядка 80-ти транспортных средств для перевозки пациентов в медучреждения и доставки работников к нуждающимся в медицинской помощи).

Средства, выделенные на реализацию программы, составляют порядка 500 млн рублей, большая часть из федерального бюджета. На данном этапе проходят согласование проектно-сметной документации и мероприятия по закупкам.

В 2021 году в результате региональной программы рабочие начали строить 23 модульных конструкции ФАПов в 12-ти районах региона. Затраты на них в общей сложности составляют более 150 млн рублей. Они начнут функционировать уже летом.

Капремонт в прошлом году делали в 18-ти медорганизациях на 32 объектах. В итоге потратили порядка 150 млн рублей. По итогам года на 22 объектах работы уже завершены, еще десять сдадут до конца месяца.

17 организаций за прошлый год оснастили медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи. 92 единицы медицинского оборудования стоимостью порядка 120 млн рублей поставили и ввели в эксплуатацию .

Для 18-ти медучреждений закупили более 70 единиц спецтранспорта стоимостью 70 млн рублей. Также в декабре 2020 года поставили 20 машин, приобретенных по линии Минпромторга.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года включительно. Её создали, чтобы обеспечить в регионе доступность и качество первичной медико-санитарной помощи гражданам.

Более 2,7 млрд рублей на реализацию программы поступают из федерального и регионального бюджетов.