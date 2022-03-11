Ведерников: Прививочную кампанию нужно завершить до конца апреля

До конца апреля в Псковской области необходимо завершить прививочную кампанию от коронавирусной инфекции. Об этом 11 марта в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава Псковской области отметил, что в настоящее время необходимо активизировать прививочную кампанию. По его словам, такой сложной ситуации бы не было, если бы регион достиг необходимого уровня вакцинации еще в феврале.

Михаил Ведерников уточнил, что подобную ситуацию вновь допустить не представляется возможным. Он подчеркнул, что прививочную кампанию в Псковской области необходимо завершить до конца следующего месяца.