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Общество / Здоровье

Ведерников: Прививочную кампанию нужно завершить до конца апреля

11 марта 2022 года, 14:30

До конца апреля в Псковской области необходимо завершить прививочную кампанию от коронавирусной инфекции. Об этом 11 марта в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава Псковской области отметил, что в настоящее время необходимо активизировать прививочную кампанию. По его словам, такой сложной ситуации бы не было, если бы регион достиг необходимого уровня вакцинации еще в феврале.

Михаил Ведерников уточнил, что подобную ситуацию вновь допустить не представляется возможным. Он подчеркнул, что прививочную кампанию в Псковской области необходимо завершить до конца следующего месяца.

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Комментарии

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Бабулечка
15:38 11.03.2022

Вместо призыва на эксперименты по применению недоисследованных препаратов необходимо опубликовать данные по результатам клинических исследований этих препаратов на жителях Псковщины, взять ответственность за последствия ,и отдалённые в том числе. Отмолчаться не получится. По этим вакцинам проходят испытания на взрослых до 31 декабря 2022 года, после этой даты должны были начаться испытания на детях и беременных до 31 декабря 2023 года.... На сайте по этим препаратам информация имеется.

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