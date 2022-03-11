Губернатор: Улучшение эпидобстановки и необходимость поддержать экономику позволили отметить часть ограничений

Необходимость поддержки экономики и улучшение эпидситуации позволили отменить часть противокоронавирусных ограничений в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 11 марта, передает корреспондент «Псковской правды».

Он отметил, что при принятии решения о снятии ряда противокоронавирусных ограничений в Псковской области учитывалось беспрецедентное санкционное давление, оказывающееся на данный момент на Россию.

По словам Михаила Ведерникова, в настоящее время многие предприятия заново выстраивают взаимодействия с партнерами и поставщиками, логистические цепочки, перестраиваются под новый курс валют.

Губернатор Псковской области также сообщил, что многие руководители региональных предприятий просили его снизить нагрузку в части противокоронавирусных ограничений. В частности, в сфере общественного питания и всего культурного и туристического комплекса.

Михаил Ведерников подчеркнул, что большой пакет изменений противовирусного указа был сформирован в связи с необходимостью поддержки экономики, а также с улучшением эпидемиологической ситуации в Псковской области.