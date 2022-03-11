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Общество / Здоровье

В Псковской области отменяются QR-коды для заселения в гостиницу и посещения ресторанов

11 марта 2022 года, 14:24

В Псковской области для посещения ресторанов и заселения в гостиницу отменяются QR-коды. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, предъявлять QR-коды больше не нужно при посещения мест общественного питания, культурных и массовых мероприятий, в командировках, при посещении фитнес-клубов, а также при заселении в санатории и гостиницы.

Кроме того, в Псковской области работа мест общественного питания продлевается до 24:00.

Михаил Ведерников также сообщил о том, что в регионе  устанавливаются единые правила работы для аквапарков, бассейнов, парикмахерских, бань, саун, библиотек, аттракционов, музеев и крытых катков, установленные  федеральным Роспотребнадзором. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:24 11.03.2022

Поизмывались... При меньшем количестве заболевших ввели аусвайсы, при более высокой цифре "заболевших" отменяете,где логика... Прощай коронабесие?! Молодцы,кто не верил.

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