В Псковской области отменяются QR-коды для заселения в гостиницу и посещения ресторанов

В Псковской области для посещения ресторанов и заселения в гостиницу отменяются QR-коды. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, предъявлять QR-коды больше не нужно при посещения мест общественного питания, культурных и массовых мероприятий, в командировках, при посещении фитнес-клубов, а также при заселении в санатории и гостиницы.

Кроме того, в Псковской области работа мест общественного питания продлевается до 24:00.

Михаил Ведерников также сообщил о том, что в регионе устанавливаются единые правила работы для аквапарков, бассейнов, парикмахерских, бань, саун, библиотек, аттракционов, музеев и крытых катков, установленные федеральным Роспотребнадзором.