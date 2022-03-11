Михаил Ведерников: Псковская область прошла пик заболеваемости коронавирусом

Псковская область прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом 11 марта в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, в отдельные февральские дни в Псковской области ежедневно регистрировалось свыше одной тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Все это оказывало серьезную нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено и региональные стационарные учреждения.

Михаил Ведерников подчеркнул, что без проблем в сфере здравоохранения не обошлось. При этом работа с ними велась в постоянном режиме и подробно обсуждалась в рамках оперштаба.

«Действительно, были недели, когда людям было крайне сложно вызвать врача и дождаться ковид-бригаду», – отметил губернатор. Он подчеркнул, что со всеми вопросами внимательно и детально разобрались.

На сегодняшний день, по словам Михаила Ведерникова, эпидемиологическая ситуация в Псковской области выровнялась. Так, в конце мартовских праздников в регионе зафиксировали около 250 подтвержденных случаев коронавируса. Резкий спад числа заболевших, как отметил губернатор, был вызван выходными днями. При этом уже третью неделю стабилен общий тренд на улучшение ситуации.

Михаил Ведерников также сообщил, что коронавирусный коечный фонд в регионе загружен в настоящее время менее чем на 60%. На стационарном и амбулаторном лечении в общей сложности находятся порядка 4 тыс. человек, при том что в феврале их количество достигало порядка 10 тысяч.