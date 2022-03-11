Почти 360 человек заболели коронавирусом в Псковской области 10 марта

За минувшие сутки, 10 марта, в Псковской области зафиксировали еще 359 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках в общую статистику по коронавируса добавились 60 местных жителей (всего 16 тыс. 195), в Пскове – 35 (всего 33 тыс. 2), 31 – в Островском районе (всего 4 тыс. 879), 30 – в Печорском районе (всего 2 тыс. 352), 24 – в Невельском районе (всего 4 тыс. 675), 23 – в Гдовском районе (всего 2 тыс. 556).

17 подтвержденных случаев зафиксировали в Красногородском районе (всего 889), по 16 – в Дедовичском (всего 2 тыс. 556) и Куньинском (всего 917) районах, 14 – в Порховском районе (всего 3 тыс. 501), 13 – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 280), 11 – в Опочецком районе (всего 3 тыс. 98).

В Псковском районе коронавирусом заболели десять человек (всего 8 тыс. 448), в Стругокрасненском районе – девять (всего 1 тыс. 684), в Локнянском районе – восемь (всего 1 тыс. 5), в Новосокольническом – семь (всего 3 тыс. 30), в Усвятском – шесть (всего 639).

По пять новых случаев заболевания выявили в Пыталовском (всего 1 тыс. 414), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 363), Новоржевском (всего 1 тыс. 66) и Палкинском (всего 966) районах, по четыре – в Себежском (всего 2 тыс. 455) и Плюсском (всего 1 тыс. 624) районах, один – в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 263).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 103 тыс. 527 человек, выздоровели – 90 тыс. 841, в том числе 1 тыс. 218 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 638 жителей региона, пять – за прошедший день. На стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 309 человек. Амбулаторно его проходят 2 тыс. 846 жителей региона.